رياضة | نجم الأهلي مطلوب في 3 أندية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مطلوب في 3 أندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح باسم علي الظهير الأيمن للأهلي والمعار إلي الجونة، مطلوبًا في عدة أندية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الجيدة التي قدمها رفقة الفريق الساحلي في الموسم الحالي، قبل توقفه بسبب فيروس كورونا.

وكان باسم علي قد رحل معارا إلي نادي الجونة حتي نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، ولعب مع الفريق الساحلي 18 مباراة، بواقع 1552 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ودخل ظهير الأهلي دائرة اهتمام عدد من الأندية المحلية الراغبة في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب يمتلك خبرات جيدة بحكم الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

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ويأتي نادي المقاولون العرب على رأس الأندية التي ترغب في التعاقد مع باسم علي، خاصة وأنه كان لاعبًا في صفوف الفريق قبل انتقاله للأهلي، ويعلم مسئولي النادي الإمكانيات الفنية للاعب جيدًا.

نادي الإسماعيلي ايضا يضع باسم على رأس الصفقات المستهدف التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، كما يرغب نادي وادي دجلة في الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق في الموسم المقبل.

وينتظر باسم علي حسم مصيره مع الأهلي في الموسم المقبل، قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص واجهته المقبلة.

وكانت أنباء قوية ترددت بخصوص امكانية عودة باسم علي للأهلي في الموسم المقبل، لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق، بعد رحيل أحمد فتحي لنادي بيراميدز، وتواجد محمد هاني فقط في هذا المركز.