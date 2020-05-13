رياضة | بعد طرده من لاريسا.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد طرده من لاريسا.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورط عمرو وردة نجم منتخب مصر وباوك سالونيك اليوناني في أزمة جديدة، بعدما أعلن نادي لاريسا المعار إليه اللاعب فسخ التعاقد معه بشكل مفاجئ وإعادته لناديه باوك، وذلك بعد ارتكاب اللاعب مخالفات تأديبية خطيرة وفقًا لما جاء في البيان المنشور عبر الموقع الرسمي للنادي.

وأكد نادي لاريسا في بيانه أنه تقرر إنهاء التعاقد مع المعارين عمرو وردة من باوك، وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس، وذلك بقرار شخصي من ألكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا بسبب مخالفات تأديبية خطيرة”، ولم يفصح النادي اليوناني عن طبيعة المخالفات التي ارتكبها الثنائي وتسبب في إنهاء التعاقد معهما.

من جانبه نفي عمرو وردة تورطه في أي أزمات مع نادي لاريسا، وأكد في تصريحات صحفية تناقلتها العديد من المواقع ووسائل الإعلام المصرية أنه لم يرتكب أي مخالفات تأديبية كما جاء في بيان النادي اليوناني، وأن رحيله عن الفريق جاء بسبب خلافات مع رئيس النادي اليوناني.

واعتاد عمرو وردة خلال مشواره الكروي إثارة المشاكل والأزمات سواء خلال مشواره الاحترافي في أوروبا، أو مع المنتخب الوطني، مما يجعله دائمًا في محل انتقادات وهجوم من الجماهير المصرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أزمات ومشاكل عمرو وردة خلال مشواره الكروي:-

- التحرش بفتاة فرنسية في معسكر منتخب الشباب:

من أبرز الفضائح التي تورط فيها عمرو وردة قيامه باقتحام غرفة فتاة فرنسية في معسكر منتخب مصر للشباب عام 2013 في تونس ومحاولة التحرش بها، وهي الأزمة التي قرر على أثرها عصام عبد الفتاح رئيس بعثة الفراعنة وربيع ياسين مدرب المنتخب استبعاده من المعسكر وترحيله إلي مصر.

- اتهامات بأفعال غير أخلاقية في باوك اليوناني:

بعد احتراف عمرو وردة في نادي باوك اليوناني واجه اتهامات بارتكاب أفعال غير أخلاقية وعدم الانضباط مع الفريق، ورفض مدربه وقتها استمراره داخل صفوف الفريق اليوناني لأسباب سلوكية، وقررت إدارة النادي إعارته لفريق أتروميتوس عام 2017 واستمر معه عام قبل تجديد الإعارة مرة أخري، وبعدها انتقل معارًا لنادي لاريسا.

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- التحرش بزوجات زملائه في فيرينسي البرتغالي:

تورط عمرو وردة ايضًا في أزمة غير أخلاقية خلال احترافه في صفوف نادي فيرينسي البرتغالي عام 2017، حيث تم توجيه اتهامات للاعب بالتحرش الجنسي بإثنتين من زوجات زملائه بالفريق البرتغالي، مما دفع إدارة النادي لفسخ التعاقد معه، كما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2018.

- ارتكاب سلوكًا غير رياضيًا مع أتروميتوس اليوناني:

ارتكب عمرو وردة أيضا سلوكًا غير رياضيا خلال إعارته لنادي أتروميتوس اليوناني، وذلك بعدما دخل في مناوشات مع جماهير فريق أيك آثينا خلال مباراة جمعت الفريقين في بطولة كأس اليونان العام الماضي، بعد سخرية الجماهير منه، مما دفع إدارة ناديه لمعاقبته بخوض التدريبات منفردًا بعيدًا عن باقي عناصر الفريق.

- فضيحة جنسية في معسكر منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية:

نشرت فتاة مكسيكية فيديو جنسيًا وصورًا لعمرو وردة عبر حسابها على "تويتر" خلال مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وانتشر الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر الاتحاد المصري وقتها وبعد التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة.

وجاء قرار اتحاد الكرة باستبعاد "وردة" من معسكر منتخب مصر بعدما اتهمته ايضًا عارضة أزياء مصرية تدعي "ميريهان " و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها من خلال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل صفوف المنتخب بعد مساندة عدد من لاعبي الفراعنة للاعب باوك ورفض استبعاده.

- أزمة جديدة مع لاريسا اليوناني وإنهاء إعارته:

استمرت أزمات عمرو وردة بعدما أعلن رئيس نادي لاريسا فسخ التعاقد معه وإنهاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفات تأديبية خطيرة، ولم يفصح مسئولي النادي اليوناني عن طبيعة المخالفات التي ارتكبها اللاعب.