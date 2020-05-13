رياضة | الدوري الألماني يستعد لجذب أنظار العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الألماني يستعد لجذب أنظار العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عالم الرياضة إلى دوري الدرجة الألماني مطلع الأسبوع المقبل، مع استعداد أول "مسابقة كبرى" لاستئناف الموسم بعد توقف لمدة شهرين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن في أرض الملعب تبدو الأمور دون تغيير، مع محاولة بايرن ميونخ حصد لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

وقررت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بدءاً من 16 مايو (أيار)، بعد توقف لمدة شهرين ودخلت الفرق مرحلة عزل ذاتي لمدة 7 أيام، بعد إجراء اختبارات فيروس كورونا على كافة اللاعبين.

وسيبدأ بايرن آخر 9 مباريات باللعب خارج أرضه مع يونيون برلين، بينما يلعب غريمه بروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني متأخراً بأربع نقاط مع شالكه قبلها بيوم واحد.

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ومع وجود إجراءات صحية صارمة، فإن كل المباريات ستقام دون حضور مشجعين، وبوجود حوالي 300 شخص فقط من العاملين والمسؤولين في الملعب والأماكن المجاورة.

وتم إبلاغ اللاعبين بعدم البصق أو الاحتفال في مجموعات أو مصافحة الآخرين، بينما ستستعين بعض الأندية بالموسيقى وقطع كرتون مقوي يتم وضع صور جماهير حقيقية عليها في المدرجات لتحسين أجواء المباريات.

وترغب رابطة الدوري الألماني في استكمال الموسم بحلول 30 يونيو (حزيران) لأسباب تعاقدية، وتدرك أخطار توقف المسابقة مجددا في حال وجود إصابات عديدة بين اللاعبين بالفيروس المستجد.

وحذرت الرابطة بالفعل من "الخطر الموجود بالفعل" بخصوص الموقف المالي للعديد من الأندية بسبب التوقف، وحذرت أن حدوث توقف جديد قد يكون كارثياً على كل من الدوري والأندية.