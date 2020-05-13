رياضة | أرسنال ومانشستر يونايتد يستفسران عن سعر نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال ومانشستر يونايتد يستفسران عن سعر نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة مستعد لبيع عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف إذا تلقوا عرضًا يصل إلى 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني).

عانى ديمبلي البالغ من العمر 22 عامًا من عدد من مشاكل الإصابة منذ انضمامه إلى ببرشلونة من بروسيا دورتموند قبل موسم 2017-18.

اقتصر ديمبلي على 9مباريات فقط خلال الموسم الحالي بسبب مشاكل في أوتار الركبة ولا يتوقع العودة إلى المباريات حتى وقت لاحق من هذا العام.

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ستنتهي صفقة ديمبيلي الحالية في كامب نو في يونيو 2022 ، ووفقًا لماركا ، سيكون البارسا مستعدين لبيعه هذا الصيف مقابل حوالي مبلغ 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني).

يُعتقد أن آرسنال ومانشستر يونايتد يراقبون عن كثب التطورات المحيطة بديمبلي قبل الانتقالات المحتملة.

يذكر أن سجل عثمان ديمبيلي 19 هدف في 74 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات.