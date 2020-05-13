رياضة | أسباب رفض الزمالك التعاقد مع جناح بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أسباب رفض الزمالك التعاقد مع جناح بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح إسلام عيسي لاعب فريق بيراميدز خارج حسابات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد عرض اللاعب غلى مسئولي القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية لضمه لصفوف الفريق.

وكان مسئولو بيراميدز رشحوا إسلام عيسي لإدارة نادي الزمالك لضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن الزمالك كان يستهدف التعاقد مع اللاعب في وقت سابق وتحديدًا عندما كان لاعبًا في صفوف المصري البورسعيدي.

ورفضت إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع إسلام عيسي خلال الميركاتو الصيفي، بسبب تراجع مستواه الفنى هذا الموسم بشكل كبير، عكس المستويات الفنية التى كان يقدمها مع المصرى البورسعيدى، بالإضافة لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه بالفريق الأبيض.

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وبات إسلام عيسي مرشحا للإنضمام للنادي الأهلي لتعويض الرحيل المحتمل لـ رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر المعار إليه من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.

ويضع الأهلي إسلام عيسى صاحب الـ24عاما، ضمن الخيارات المتاحة لضمه في الصيف تحسبا لفشل التعاقد مع الجناح الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وشارك إسلام عيسي في 25 مباراة مع بيراميدز، سجل هدفين، وصنع 6 أهداف آخرين، في جميع المسابقات التي يشارك بها فريقه