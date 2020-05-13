رياضة | آخر تطورات تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أخر تطورات انتقال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد والمعار إلى المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مرتجي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت، قائلا:" طلبنا التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد لمدة موسمين، لكن النادي الإنجليزي رفض".

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وتابع:" رمضان صبحي نجم كبير، ووجوده حاسم بشكل كبير بالنسبة إلينا".

وأكمل:" فايلر يرغب بتواجده بكل تأكيد، ولجنة التخطيط ترغب في ذلك أيضا".

وأتم:" أتمنى إستمرار رمضان صبحي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".