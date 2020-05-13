رياضة | بعد طرده.. كشف حساب عمرو وردة مع لاريسا اليوناني (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد طرده.. كشف حساب عمرو وردة مع لاريسا اليوناني (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لاريسا اليوناني عبر موقعه الرسمي، إنهاء التعاقد مع نجم منتخب مصر عمرو وردة والمعار إليه من نادي باوك سالونيك، وذلك بعد ارتكاب اللاعب مخالفات تأديبية خطيرة.

وجاء البيان المنشور عبر موقع نادي لاريسا كالآتي: " بقرار شخصي من ألكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا، تقرر إنهاء التعاقد مع المُعارين عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق بسبب مخالفات تأديبية خطيرة”، ولم يكشف النادي عن المخالفات التي ارتكبها الثنائي ليتم فسخ التعاقد معهما.

وأكد عمرو وردة في تصريحات صحفية أن ما جاء في بيان نادي لاريسا غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلي أنه لم يرتكب أي مخالفات تأديبية وأن قطع اعارته وعودته لنادي باوك جاء بسبب خلافات مع رئيس نادي لاريسا.

ماذا قدم عمرو وردة مع لاريسا؟

Advertisements

انتقل عمرو وردة إلي صفوف نادي لاريسا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وكان يفترض انتهاء إعارته للفريق الشهر المقبل.

خاض عمرو وردة 23 مباراة مع فريق لاريسا في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (2063 دقيقة)، وسجل 7 أهداف، وصنع 6 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

شارك "وردة" في 22 مباراة مع لاريسا في الدوري اليوناني بواقع 1973 دقيقة لعب، وسجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف أخري، وحصل على بطاقة صفراء، بينما خاض مباراة وحيدة في كأس اليونان، وسجل هدف.

سجل الدولي المصري ثنائية وحيدة مع لاريسا كانت في شباك فريق بانيتوليكوس في الدوري اليوناني في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.