رياضة | الهلال السعودي لن يفرط في جيوفينكو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي لن يفرط في جيوفينكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، تمسكه بنجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، رافضة التفريط به خلال الفترة المقبلة.

نقلت صحيفة الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال لم تفصح عن هويته، أنه لا نية لدى النادي للتفريط باللاعب، وأن اللاعب من جهته متمسّك أيضاً بالبقاء في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت حول عودة جيوفينكو 33 عاماً إلى الدوري الإيطالي.

وكان جيوفينكو انتقل إلى الهلال في يناير 2019 قادماً من تورنتو الكندي، وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالموسم الماضي.