رياضة | بيل يحسم موقفه من الانتقال لنيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيل يحسم موقفه من الانتقال لنيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من التقارير في الساعات الماضية التي تشير إلى رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ضم بيل في الصيف القادم وهو ما اعتبره مسئولو الريال أمر جيد لبيع اللاعب.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن جاريث بيل ينوي رفض عرض نيوكاسل المقدم له في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل لا ينوي مغادرة نادي ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022 القادم.