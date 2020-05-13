رياضة | الدوري الإيطالي في مهب الريح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإيطالي في مهب الريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت اللجنة العلمية والفنية في إيطاليا بوضع جميع اللاعبين في عزلة لمدة 15 يوماً مع استئناف التدريبات من جديد منتصف شهر مايو الحالي، من أجل مزيد من الأمان والاطمئنان.

وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية أن اللجنة العلمية لديها شكوك كبيرة في استئناف المسابقات الكروية هذا الموسم، بسبب الخوف من إصابة بعض اللاعبين بعد استمرار الدوري.

Advertisements

ويخشى المسؤولون في إيطاليا من تفشي الفيروس مرة أخرى داخل مراكز التدريب، مما يجبرهم على إيقاف المسابقة من جديد، إذا سارت الأمور بشكل سيء.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يسعى لاستئناف بطولة الكالتشيو في يونيو، لتجنب الخسائر المالية التي يعاني منها الجميع في الوقت الراهن.