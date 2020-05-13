شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يطالب اتحاد جدة بدفع 56 مليون ريال للمدرب بيليتش خلال 30 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي اتحاد جدة السعودي بحكم مبدئي لدفع 15 مليون دولار أمريكي (56 مليون ريال سعودي) للكرواتي سلافان بيليتش المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي أقيل الموسم الماضي، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن (الفيفا) أخطر النادي السعودي بهذا الحكم وأنه ألزمه بسداد المبلغ إلى المدرب الكرواتي خلال 30 يوما.

وأشارت "الرياضية" نقلا عن مصادر خاصة لها إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق لها فيها طلب حيثياته ، ومن ثم رفع الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

وأوضحت "الرياضية" أنها تواصلت مع إدارة نادي الاتحاد ، لكنها رفضت التعليق بهذا الشأن.

وكان بيليتش تقدم بشكوى طالب فيها بالتعويض عن فسخ عقده من طرف الاتحاد في الموسم الماضي ، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراسة الملف، تمهيدا لتقديم الاستئناف.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لا يضم أي عقوبة حال عدم السداد، كون شكاوى المدربين لا توجد لها لائحة خاصة مثل اللاعبين لكن في حال عدم سداد النادي المبلغ ، سيرفع الشكوى إلى لجنة الانضباط ، ليسير الملف وفق الأنظمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "فيفا" يطالب اتحاد جدة بدفع 56 مليون ريال للمدرب بيليتش خلال 30 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.