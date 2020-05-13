الامارات | أم لاعب تتحكم بمصيره في الملاعب.. وتغضب "السيدة العجوز"

شكرا لقرائتكم خبر عن أم لاعب تتحكم بمصيره في الملاعب.. وتغضب "السيدة العجوز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن لاعب يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي أدريان رابيو يرفض العودة إلى إيطاليا تأهباً لاستئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي عانى كغيره من البطولات توقفاً طويلاً بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت الصحيفة إن "يوفنتوس يرى بأن والدة رابيو (25 عاما) تتحكم به كما هو الحال بالنسبة لوكيلة أعماله فيرونيكا رابيو، إذ تريد والدته أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

واوضحت الصحيفة: "رابيو يريد من خلال هذا العصيان التعبير عن احتجاجه على قرار نادي يوفنتوس، بتخفيض راتبه خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، علما بأن إدارة اليوفي خفضت رواتب جميع لاعبي ومدرب الفريق الأول بعد توصلها لاتفاق معهم.

‎يذكر أن لاعبي يوفنتوس الملقب بـ"السيدة العجوز" عادوا إلى تورينو وخضعوا للتدريبات بشكل فردي، غير أن رابيو موجود حاليا في فرنسا وأبلغ مسؤولي اليوفي بأنه سيبقى في المنزل لأطول فترة ممكنة ولن يسافر إلى إيطاليا بناء على تعليمات والدته، بحسب الصحيفة الفرنسية.







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