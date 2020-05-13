شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يختار الأفضل بين «ميسي» و«رونالدو».. ويوضح الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن رأيه في المقارنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

سجل ميسي 697 هدفا في مبارياته الـ856 لبرشلونة والأرجنتين، في حين سجل رونالدو 725 مرة في الـ1000 مباراة مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والبرتغال.

وتنافس اللاعبان على جائزة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم لأكثر من عقد من الزمان، حيث فازا بـ11 كرة ذهبية.

وقال كلوب، في تصريحات لقناة «فري كيكرز» على موقع «يوتيوب»: «واجهتهما خلال مسيرتي التدريبية أكثر من مرة، وكلاهما يكاد يكون من المستحيل الدفاع أمامهما».

وأضاف: «ميسي لديه إمكانيات بدنية أقل بكثير منذ الولادة. إذا كان بإمكانك أن ترسم لنفسك لاعبًا مثاليًا، فسوف يكون رونالدو، يمكنه القفز والركض بسرعة فهو لاعب مثالي ولا يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن».

وتابع: «لكن ميسي الصغير هذا يجعل كل شيء سهلًا وبسيطًا أمامك، وبالتالي أنا أحبه ربما أكثر قليلًا كلاعب لكن رونالدو أيضا لاعب رائع للغاية».

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وأكمل: «بالنسبة لي، أفضل ميسي لكنني أحترم رونالدو.. العامل المشترك بين اللاعبين هو أنهما تركا أثارهما وسيتذكرهما الجميع لفترة طويلة جدًا».