شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: هدم استاد بورسعيد وتغيير الهيئة الاقتصادية لـ«القاهرة الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تغيير الهيئة الاقتصادية لاستاد القاهرة، مشيراً إلى أن هذا المكان يستوجب النظر إليه بشكل خدمي واقتصادي، نظرا لمساحته الشاسعة ومكانته التاريخية.

وأضاف «صبحي» في تصريحات بالبرنامج الإذاعي «الوش التاني» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: «سيتم النظر إلى الاستاد بشكل خدمي بأن تكون منشآته بمستوى يليق بكيان اتبنى سنة 1960، وتم وضع حجر أساسه 1958، وحينها كان في منطقة على أطراف البلد، ومع الوقت أصبحت في وسط البلد، ودورنا نخلي المجتمع ينعم به، ويخدم قطاع المنافسة والبطولة».

وتابع: «كمان لابد أن يدار بشكل اقتصادي، مينفعش يفضل على كاهل الدولة إنها لازم تنفق عليه، لكن لازم يكون في فكر اقتصادي واستثماري، علشان كده طول عمر استاد القاهرة له مجلس إدارة واخد طابع حكومي أكثر، لكن المرة دي واخد طابع اقتصادي أكثر، وفي بالفعل مكتساب حققها الاستاد من بطولة الأمم الأفريقية 2019، أهمها هو تطوير استاد الكرة، واللي دخل بعد كده في منافسات ضمن أفضل الملاعب في العالم».

وفيما يخص بورسعيد قال وزير الرياضة: «كلنا نقدر على المستوى الشعبي والحكومي والقيادة السياسية الموقف البطولي لمحافظات القناة، ودورها التاريخي، ده موجود في السويس والإسماعيلية وفي بورسعيد، وبورسعيد من المحافظات اللي اتعمل عليها تجريب إزاي تكون محافظة ذكية وتملك منظومة ربط رقمي وتأمين صحي حديث واتعمل في وقت قياسي».

وأوضح: «استاد بورسعيد كان من ضمن الاستادات المختارة في كأس الأمم الأفريقية، لكن لما جينا نظور فيه لاقينا إن كل جدرانه آيلة للسقوط، وفي الفترة دي ماخدناش برأي واحد، وعملنا لجنة من الخبراء وأقرت هذا الموقف وإن الاستاد آيل للسقوط».

وتابع: «المنطقة الموجودة في استاد بورسعيد فيها 3 حاجات، فيها نادي بورسعيد، وفي مركز شباب الاستاد، وفي استاد الكرة نفسه، علشان كده وجه السيد الرئيس بتطوير هذه المنطقة كلها، استاد بورسعيد سيتم هدمه وعمل تطوير للمكان كله، لأن ترميم الاستاد ليس الهدف، لذلك سيتم بناء استاد بشكل يليق أعمال التطوير تليق بالمنطقة ككل، خاصة في ظل مشروع تنمية امتداد شرق بورسعيد».

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