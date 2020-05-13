شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحدد موعد حسم مصير الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه سيتم قبل نهاية شهر مايو الجاري، تحديد ما إذا كان سيتم استنئاف بطولة الدوري أو إلغائها.

وأضاف «صبحي» في تصريحات بالبرنامج الإذاعي «الوش التاني» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: «نسبة استئناف الدوري 50-50، ولكننا جميعا نرغب في استئناف النشاط».

وتابع: «لازم يكون عندنا أمل، كلنا عاوزين نكمل النشاط. على مستوى الوزارة عملنا لجنة طبية، وبنشوف إيه الأوضاع لو فتحنا الأندية، وإيه المفروض يتعمل، خاصة الأندية الاجتماعية، وإيه الإجراءات إللي المفروض نشتعل عليها».

وفيما يخص ملف كرة القدم أوضح: «عملت اجتماع مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وطلبت منه عمل سيناريو لو هنكمل وسيناريو آخر لو مش هنكمل، مع وضع توقيتات محددة وإمتى الحد الأقصى إللي لو عديته هايبقى مش هاينفع».

وأوضح: «لو هاتبدأ الدوري فاضل أد حوالي 16 أسبوع، هاتقعد أديه تقريباً من شهرين أو شهرين ونصف، والـ3 مواسم اللي فاتوا الدوري كان بيبدأ فيهم نصف سبتمبر، والسنة دي بدأ أوائل أكتوبر، إذًا الحد الاقصى عندنا شهر أكتوبر ممكن نبدأ الدوري الجديد، وده متأخر لكن ممكن نبدأ، وده معناه إننا ممكن لغاية شهر 8 نشتغل دوري».

وأكد: «علشان كلامي يبقى واضح، أنا مش بقول إيه اللي هايحصل، أنا بقول إيه إللي تم مناقشته في دراستنا، كمان لو هتبدأ دوري محتاج إن اللاعيبة تاخد فترة مكثفة للإعداد حوالي شهر، وطلبت يتعمل خطة بده، ونفس الأمر طلبت من اللجنة الأوليمبية إعداد خطة بعد تأجيل الأولمبياد».

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وعن رغبة بعض الأندية في عدم استكمال الدوري علق: «مجموعة الأندية إللي شايفة إن ماينفعش الدوري يكمل، إيه السيناريو. إحنا دورنا الجانب الإنساني والصحي والمجتمعي، نقول ينفع نكمل أو لا بناء على دراسات، وقبل نهاية شهر مايو هايكون في قرار».