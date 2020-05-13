فاروق جعفر: أرفض تتويج الأهلي بلقب الدوري.. الزمالك ظُلم في وقائع مشابهة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فكرة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لهذا الموسم حال عدم استكمال الموسم لضيق الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقال جعفر، خلال استضافته على قناة نادي الزمالك: «ليس من العدل منح الأهلي لقب الدوري وسط تجاهل الحديث عن الفرق الهابطة لدوري الدرجة الثانية». وأكمل: «لابد من تحديد 3 فرق صاعدة للدورى الممتاز و3 فرق هابطة للدرجة الأولى، لكي نستطيع التحدث عن لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم». وأضاف جعفر: «موسم 1972 تم إلغاء الدوري بسبب اقتحام جماهير الأهلي لملعب مباراة الأهلي والزمالك، وتم الاعتداء على لاعبي الزمالك وتم إلغاء الدوري بالرغم من تصدر الزمالك وقتها». وتابع: «عانى الزمالك خلال سنوات كثيرة من ضعف مجالس إدارته، وعدم التمسك بحقوق النادي عكس المجلس الحالي.. في موسم 82 حصل الأهلي على الدوري، بعد إلغاء هدف حسن شحاتة الشهير بداعي التسلل، والمجلس الأبيض لم يتمسك بحق النادي في الحصول على اللقب». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 10,093

تعافي 2,326

وفيات 544

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