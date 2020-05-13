شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى والزمالك يتقاسمان كأس مصر بعد التعادل مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 13 مايو تقاسم الأهلى والزمالك لقب كأس مصر فى نسختها رقم "37" للمرة الثانية فى تاريخهما، حيث سبق لهما أن تقاسما لقب النسخة "22" دون لعب عام "1943" ، كان الفريقان قد لعبا مباراة النهائى يوم "9 مايو 1958" بملعب الترسانة وانتهت سلبيا، ثم أقيمت مجددا بنفس الملعب ونفس الحكم الإمبراطور حسين امام، وانتهت أيضا المباراة بالتعادل ولكن بهدفين لكل فريق، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف تقدم ميمى الشربينى فى الدقيقة الثامنة، وتعادل عصام بهيج بعدها بخمس دقائق، وفى الوقت الإضافى تقدم ميمى الشربينى مجددا للأهلى قبل نهاية الوقت بتسع دقائق، بعدها بدقيقتين أدرك علاء الحامولى التعادل لفريقه من ضربة جزاء.

ليقرر بعدها المشير عبدالحكيم عامر الذى شاهد المباراة إجراء قرعة بين الفريقين لاقتسامهما الكأس، لكل فريق ستة أشهر، ليحافظ الزمالك على لقبه للعام الثانى على التوالى، بينما أستعاد الأهلى اللقب بعد غياب عام واحد.

مثل الأهلى : عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، عبدالوهاب سليم، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، وجيه مصطفى، السيد الضيظوى، صالح سليم، طه أسماعيل، ميمى الشربينى

وهو نفس تشكيل مباراة الذهاب ما عدا طلعت عبدالحميد، توتو، شريف الجندى بدل من "عبدالوهاب سليم، صالح سليم، طه أسماعيل".

مثل الزمالك: ألدو، يكن حسين، علاء الحامولى، محمد رفاعى، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، محمد الطحاوى، خليل قدرى، شريف الفأر، دميان.

Advertisements

وكان قد شارك فى المباراة الأولى كل من " نور الدالى، رأفت عطية، رامز عزت، بيبو" بدلا من محمد رفاعى، محمد الطحاوى، شريف الفأر، دميان.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.