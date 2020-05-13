قفشة يستعيد ذكريات هدفه الغالى فى الهلال السودانى

جدة - عمرو شويل استعاد محمد مجدى افشة صانع ألعاب الأهلى عبر حسابه على انستجرام ذكريات هدفه فى شباك الهلال السودانى الذى كان سبباً فى إنقاذ المارد الأحمر من الخروج الإفريقي أمام بطل السودان وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بهذا التعادل تأهل الأهلي كثاني مجموعته إلى ربع نهائي دوري الأبطال ، أحرز هدف الأهلي محمد مجدي قفشة، في الدقيقة 48 من عمر المباراة بينما تعادل الهلال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق عبدالرازق عمر ، دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.



قفشة

توترت المباراة بشكل كبير في الدقيقة 74، بعد نزول جماهير الهلال إلى أرض الملعب، وتدخل رجال الجيش والشرطة لحماية فريق الأهلي وحكم المباراة المغربي رضوان جيد، في منتصف الملعب، وسط شغب كبير قبل أن يستأنف الحكم المباراة من جديد.. وكان الحكم المغربي قد خرج بين الشوطين في حراسة الشرطة ، وتجاوزت المباراة الـ100 دقيقة، وتوترت بشكل كبير في الدقائق الأخيرة.

وكان دوري أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي.

وكان من المنتظر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عبر مواجهة وحيدة، يستضيفها ملعب "جابوما" بالأراضي الكاميرونية، في التاسع والعشرين من شهر مايو الجارى

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وأصبح إقامة المواجهات البارزة في الأراضي المصرية والمغربية بعد فترة قليلة فقط أمرًا بالغ الصعوبة، حيث تعد مصر والمغرب بين أكثر الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا في أفريقيا، مما أجبر "كاف" على قرار التأجيل.

وتناولت تقارير مقترحًا بإقامة منافسات نصف النهائي والنهائي بشكل مجمع، دون حضور جماهيري في العاصمة الكاميرونية، إلا أن انتشار "كورونا" في الكاميرون التي أصبحت خامس أكثر دول أفريقيا تضررًا منه بـ 820 إصابة و12 حالة وفاة جعل ذلك المقترح غير واقعي في الأسابيع المقبلة.

وقد يتمثل أحد الحلول في إقامة منافسات نصف نهائي ونهائي البطولتين الأفريقيتين بشكل مجمع في إحدى الدول التي لم تتأثر بشدة بانتشار الفيروس، تماشيًا مع مقترحات عديدة عالميًا، طرحت أفكارًا لاستكمال المسابقات المحلية والقارية في مدن لم تتأثر بشدة بتفشي كورونا.

وكانت تقارير أفريقية قد أكدت أن العاصمة الرواندية كيجالي كانت بين المدن المرشحة بقوة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، قبل الاستقرار على قائمة نهائية لم تشملها.