شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يعلن وفاة شقيقه عبر "فيس بوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى اليوم شقيق عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش ،حيث قام بسيونى بنعى شقيقه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماع “ فيس بوك “ معلقا : " أخويا فى ذمة الله " ، وحرص عدد من متابعيه على مواساته فى وفاة شقيقه عبر الفيس بوك أيضا ، حيث يعد بسيونى من أبرز النجوم المحببة والتى تتمتع بسيرة طيبة و صداقات قوية فى الوسط الرياضى .

وشهدت الأيام الماضية خلال فترة توقف النشاط مناقشة عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت ، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا .

من ناحية أخرى ، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن ناديه ينتظر تصورا عادلا لاستئناف بطولة الدورى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

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وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "لابد من تكافؤ الفرص وتوافر العدالة فى الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى، فى حال إقرار عودة النشاط الكروى، وبخلاف ذلك سيكون ظلما كبيرا لبعض الأندية ".

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش، "واجهت أسوان والجونة على ملاعبهم بالدور الأول لماذا أخسر ميزة مواجهتهم فى الدور الثانى على ملعبى، بما يضمن خروجى بنتيجة إيجايبة على أقصى تقدير، إذن ينبغى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".