شكرا لقرائتكم جلسة فى اتحاد الطائرة لمناقشة اللائحة والدعوة للجمعية المومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى جلسة فى مقر الإتحاد اليوم من أجل مناقشة إجراءات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية من أجل تعديل بنود لائحة الإتحاد خلال الفترة المقبلة ، حيث تشهد جلسة اليوم التي كان مقرر لها الاحد الماضى وتم تأجيلها لليوم ، تحديد الشكل النهائى لصياغة البنود تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب و الرياضة فى ظل دراسة إقامتها فى شهر يونيو المقبل ، وبناء على اعتمادها سيتم الإعلان عن الموعد النهائى للجمعية العمومية خلال اليومين المقبلين بعد أن تم تأجيل الاجتماع الرسمي لمجلس الإدارة من اليوم إلى الأحد المقبل .
ويشهد إجتماع مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد المقرر إنعقاده الأحد المقبل مناقشة عدم أمور مهمة أبرزها الموقف المالى للإتحاد فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تعليق النشاط .
عقدت اللجنة الأولمبية جلسة أول أمس مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.
وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية و العالمية .
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