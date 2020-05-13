شكرا لقرائتكم أسامة خليل: الأهلى عاوز لائحة على مزاجه علشان يقدر ياخد بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة خليل نجم الاسماعيلى الأسبق أن النادى الأهلى يبحث عن "لائحة تفصيل" تحقق أهداف النادى فى حصد البطولات بإستمرار وقال خليل لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت : " الاهلى عايز لائحة تفصيل ، لائحة على مزاجه يرفض العودة لقائمة 25 لاعب والاستعانة بالناشئين لانه يعلم أنه لن يستطيع حصد البطولات باللاعبين المصريين ، دائماً يعتمد على الاجانب فى حصد الالقاب وليس الاهلى فقط وإنما الزمالك أيضاً ولكن الفريق الأحمر هو الأكثر تمسكاً بقرار فتح القيد للاجانب وهو قرار قد يكون له أثر سلبي على اللاعبين المصريين وتجهيزهم لمنتخبات الوطنية ولكن كل فريق ينظر لمصلحته التى تحقق اهدافه ".

وتابع أسامة خليل : " أؤيد إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم خوفاً من وقوع ضحايا ، ولو استقرت اللجنة الخماسية على عودة المسابقة ينبغى أن يتحمل اتحاد الكرة التكاليف اقامة المعسكرات للأندية"

ويضيف نجم الاسماعيلى الاسبق : " لن أفكر فى دخول انتخابات اتحاد الكرة فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الاولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل لانه لم يكن يتمتع بميزة حسن السمعة وفى 2012 استبعدت هانى ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لانه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بالدوبلير جمال علام"

وأكمل : " لابد أن تستمر اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة لمدة عام أخر لانه برحيلها ستعود ريما لعادتها القديمة ، اللجنة نجحت فى تقليص عدد أندية الجمعية العمومية وهى خطوة جديدة وفى مدتها القادمة ستعمل على تنظيف مطبخ الجبلاية من الداخل لذا لابد من منحها الفرصة كاملة بالتجديد لعام أخر"

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وعن رأيه فى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قال : " لايملك الخبرة الكافية للعمل القيادى واتخاذ القرار وقوة الاقناع وانتماؤه للأهلى أفقده المصداقية ، لايصح تبنى وجهة نظر الاهلى أو الزمالك على مائدة قرارات الجبلاية".

وعن سبب تراجع الاسماعيلى قال خليل : " بيع اللاعبين سبب أمراض الاسماعيلى وعدم تمكنه من حصد البطولات لابد أن يتخلص منها مجالس الادارات لبناء فريق قوى ينافس الاندية فى الدوري المصرى بقوة".

وبدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، التشاور مع اندية الدوري الممتاز بشأن لائحة القيد في الموسم الجديد ، ومنها عدد اللاعبين في قوائم الأندية واقترحت اللجنة أن يتم قيد 5 لاعبا بجانب 5 لاعبين مواليد 99 في قوائم الموسم الجديد ، إلا أن النادى الاهلى متمثلا فى سيد عبد الحفيظ مديرالكرة رفض الاقتراح وطلب استمرار قائمة الـ30 مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 99 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعباً، كما حدث الموسم الحالى.

وأجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن تعليمات القيد فى الموسم الجديد، وكذلك مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد، ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، وكذلك دوريات الناشئين، فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حال الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمرا غاية فى الصعوبة.