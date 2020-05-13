شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يزاحم سموحة على هدف الزمالك من نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، عرضًا من الاتحاد السكندرى، لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم خط وسط الفريق السكندرى، بعدما تلقى اللاعب عرضًا من ناديه السابق، سموحة، لإعادته فى الموسم الجديد، وجاء ذلك بعد أن كشف اللاعب أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الماضى، بعدما دخل النادى الأبيض فى مفاوضات رسمية معه، وفقا لقوله، موضحًا إن إدارة ناديه لا تعارض رحيله بشرط أن يكون عرضًا مناسبًا حيث قال اللاعب أن أمر انضمامه للزمالك تأجل بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال فى يناير الماضى، وهو الأمر الذى دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم، وذلك بعدما لفت اللاعب الأنظار إليه هذا الموسم، بعدما شارك مع ناديه فى 15 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، صنع خلالهم هدف.

ومن المقرر أن يحسم إسلام صالح مصيره فى الموسم الجديد مع إدارة نادى مصر بعد العروض التى تلقاها مؤخرا من سموحة والاتحاد السكندرى، بعدما أكد من قبل أن أى لاعب فى مصر يتمنى الانضمام إلى الزمالك بعدما قال عن انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه: "نادى كبير وعظيم ولا خلاف على أنه أحد قطبى الكرة المصرية وأى لاعب يطمح فى الانضمام إليه"، وسيعقد إسلام صالح جلسة مع مسؤولى ناديه لحسم تلك العروض بشكل رسمى بعدما حصل على تلك العروض من خلال وسطاء فى الفترة الأخيرة.

فيما قرر خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، بالاتفاق مع إدارة النادى، تعليق تدريبات الفريق لأجل غير مُسمى انتظارًا لموقف النشاط الكروى الذى تم استمر تعليقه حتى نهاية الشهر الجارى، ضمن الإجراءات الاحترازية، لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وينتظر مسئولو نادى مصر موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، من أجل تحديد موقف عدد من اللاعبين بالاتفاق مع خالد جلال، وموقفهم بشأن الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، أو الموافقة على العروض التى وصلت إليهم.