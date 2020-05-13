شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الدورى المصرى الـ79 عالميا فى الاعتماد على الشباب.. والأهلى بالمركز الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير عالمى عيوب الكرة المصرية الأبرز خلال الفترة الحالية، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الساحرة المستديرة فى أعرق بلدان القارة السمراء، حيث حل الدورى المصرى فى المرتبة 79 بين الدوريات العالمية التى تمنح الفرصة للشباب تحت 21 عاماً للعب، بفارق 14 مركزاً فقط عن المؤخرة فى قائمة امتدت لـ 93 دورياً فى جميع أنحاء العالم بينها كل الدوريات الخمس الكبرى، وذلك وفقاً للدراسة التى أعلن عنها مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى للعبة.

وأعلن المركز الدولى السويسرى عن ترتيب أندية الدورى المصرى، وفقا لعدد الدقائق التى لعبها الشباب فى البطولة المحلية الأشهر والتى كشفت العديد من المفاجآت الشهيرة التى كانت سبباً فى معرفة رؤية تلك الأندية للمواهب الشابة فى المسابقة.

وجاء فى صدارة الأندية التى تعتمد على الشباب فى الدورى المصرى هو ممثل أبناء الجنوب نادى أسوان الذى منح الفرصة، وفقاً للنسبة المعلنة، بينما كانت المفاجأة الكبرى فى تواجد أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة المحلية وهما الأهلى وبيراميدز والمقاولون العرب مذيلة الأندية التى تمنح اللاعبين الشباب الفرصة، فى الوقت الذى حل فيه نادى الزمالك فى المرتبة 12 بالدورى المصرى الممتاز.

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وتحدث الدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies بمصر عن كواليس نتائج التقرير الصادر بشأن الدورى المصرى ومختلف الدوريات العالمية مؤخراً والذى وضع نادى أسوان على قائمة أكثر الأندية اعتماداً على الشباب فى البطولة المحلية الأشهر.

وقال عمرو محب فى تصريحات خاصة لموقع "سوبر كورة": "بالطبع هناك أرقام إيجابية وأخرى سلبية كشفها التقرير الأخير الصادر خاصة وأنها تعكس رؤية الأندية واستثماراتها فى قطاع الناشئين والشباب خاصة وأنه من غير المنطقى أن يظل طيلت السنوات الماضية يؤخذ على أندية مثل انبى والمقاولون العرب أنهم من أفضل قطاعات الناشئين بمصر ونجد فى النهاية أنهم لا يعتمدون على اللاعبين الصغار خاصة ذئاب الجبل الذى سبق وأن أعطى الفرصة من سنوات لمحمد صلاح والننى وباتوا نجوماً كبار فى الدوريات الأوروبية".

وأبدى محب اندهاشه من متوسط اعمار الدورى المصرى الممتاز والذى يصل الى 27 عاماً فى الوقت الذى أعلن فيه أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة المشارك فى كأس العالم حاجة الفريق لتجديد دماء الفريق بلاعبين صغار ومنذ عامين تقريباً لم يتحرك أحد لوضع خطة للهبوط بمعدل أعمار اللاعبين فى الدورى المصري.