شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل لـ مروان محسن: "بلاش عياط.. الملعب زى المية بتكدب الغطاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة خليل، نجم الإسماعيلى السابق، رسالة لمروان محسن مهاجم الأهلى، مطالباً إياه بعدم البكاء مرة أخرى والتركيز فى الملعب، وقال أسامة خليل لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "أرفض فكرة بكاء مروان محسن على الهواء، دائما الملعب هو الفيصل، وعلى رأى المثل "المية تكدب الغطاس"، اجتهد وركز وهات أهداف ورد على الجماهير بدلا من البكاء الذى لن يفيدك بشىء".

وأضاف خليل، "لا يعجبنى أى مهاجم مصرى سوى محمد صلاح هو من يلفت انتباهى فقط، حتى مصطفى محمد شوفت له مباراتين شعرت أنه مهاجم واعد بس مقدرش أحكم عليه بشكل كامل لسه بدرى عليه".

وعن صالح جمعة قال أسامة خليل، "صالح عنده شعور أنه مظلوم من فايلر حينما استشهد بجزء من مسلسل البرنس ووضع نفسه مكان "مريم" نجلة محمد رمضان بالمسلسل التى رماها عمها - "فايلر" - فى الشارع، ولازم صالح ينسى كل دا ويصلح علاقته بفايلر لأن اللاعب هو الخاسر الوحيد لو ساءت علاقته بالجهاز الفنى لناديه".

وبات التجديد لمروان محسن، مهاجم فريق الأهلى، قرارا محسوما من جانب إدارة القلعة الحمراء، بناءً على طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أكد ضرورة بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأعلن فايلر أن مروان محسن لاعب مهم ومؤثر فى حساباته ولا غنى عنه فى الفريق بعيداً عن الاتهامات والانتقادات التى تطول اللاعب بشأن عدم تسجيل الأهداف وإهدار الفرص بشكل واضح ويُثير غضب الجماهير.

Advertisements

وفى هذا الشأن كشف مصدر فى الأهلى أن فايلر عدد لمسئولى الأهلى مزايا مروان محسن الفنية بشكل كبير، رافضاً الانسياق وراء الحملة التى يتعرض لها المهاجم الدولى منذ فترة طويلة على خلفية إهدار الفرص فى مباريات كثيرة خاضها الأهلى محلياً وأفريقياً.

ووصف فايلر مراون محسن باللاعب المُفيد فنياً للغاية فى حسابات أى مدرب، ويرى أنه يُساعده على تحقيق أهدافه الفنية، لذا أوصى المدرب السويسرى الذى تولى تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى بتجديد عقد اللاعب، وهو ما جعل لجنة التخطيط للكرة بالنادى تستعد لبدء أولى جلسات التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله تامر النحاس خلال مايو الجارى لحسم ملف عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

على صعيد متصل، دخل مروان محسن فى "نوبة" بكاء متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً، "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التى تحزن من أجله، قائلا، "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغيرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد فى الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أى نقد فنى فى الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.