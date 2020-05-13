شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يظهر بالكمامة السوداء بعد فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عمرو وردة، صانع ألعاب فريق لاريسا اليونانى سابقاً، فى صور جديدة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث ارتدى وردة الكمامة السوداء، وأدى بعض التدريبات، فى الوقت الذى أعلن فيه نادى لاريسا الاستغناء عن خدمات الدولى المصرى عمرو وردة بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، على حد وصف النادى، وأكد النادى اليونانى فى بيان رسمى أن مالك النادى اتخذ قرارًا بطرد الثنائى عمرو وردة وجياناس ماسوراس، المعارين من باوك وأولمبياكوس، وأن السبب وراء ذلك هو ارتكاب كل اللاعبين لمخالفات تأدييبة، دون الكشف عن طبيعتها.

وقال النادى فى بيانه، "بقرار شخصى من ألكسيس كوجياس رئيس لاريسا، أنهينا عقود المعارين عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق بسبب مخالفات تأديبية خطيرة".

من جانبه، أكد عمرو وردة، أن سبب فسخ عقده مع النادى ليس لأسباب تأديبية كما أعلن النادى اليونانى، وقال اللاعب فى تصريح خاص لليوم السابع: "ماعملتش حاجة."

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عمرو وردة



وردة

وسبق أن تسبب عمرو وردة في مشاكل عديدة، سواء على صعيد الأندية التي يلعب لها أو منتخب مصر.

وانتقل وردة إلى لاريسا قادمًا من باوك، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وخاض صاحب الـ26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

جدير بالذكر أن الموسم في الدوري اليوناني لم ينتهي حتى الآن نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي في مختلف دول العالم.