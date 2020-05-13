الامارات | أول دوري أوروبي يعود للحياة السبت المقبل بـ "ديربي الرور"

شكرا لقرائتكم خبر عن أول دوري أوروبي يعود للحياة السبت المقبل بـ "ديربي الرور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستجد كرة القدم الألمانية نفسها بدءا من عطلة نهاية الأسبوع، محط اهتمام عالمي واسع النطاق من مختلف عشاق اللعبة، في ظل توقف منافسات البطولات الكبرى الأخرى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستصبح البوندسليغا في 16 مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف نشاطها في ظل جائحة "كوفيد-19" التي أدت الى تعليق شبه كامل لمختلف الأحداث الرياضية منذ مارس الماضي.

وفي ظل مواصلة بحث بطولات كبرى في أوروبا عن صيغ وسبل لاستكمال مبارياتها، ستعود ملاعب كرة القدم الألمانية لاستضافة اللقاءات بدءا من هذا السبت، رغم أنها ستكون خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وستحظى عودة الدوري الألماني باهتمام إعلامي أكبر من المعتاد في مختلف أصقاع الأرض. ففي البرازيل، الخصم التقليدي لألمانيا على صعيد المنتخبات الوطنية، بدأت وسائل الاعلام تخصص تغطية واسعة للبوندسليغا على حساب الأخبار الرياضية المحلية.

وتخصص وسائل إعلام تقارير مختلفة عن العودة المرتقبة، لاسيما "ديربي الرور" بين شالكه وبوروسيا دورتموند، أبرز مباريات المرحلة السادسة والعشرين السبت.

وستقوم شبكة "فوكس" مالكة حقوق بث البوندسليغا في البرازيل، بعرض المباراة مباشرة عند التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. كما نشرت القناة عبر موقعها الالكتروني تقريرا عن المباراة اختارت له "الانتظار سينتهي قريبا" كعنوان رئيسي.

كما أجرت شبكة "غلوبو"، وهي أكبر المجموعات الإعلامية في البلاد، حوارات مع أربعة لاعبين برازيليين يدافعون عن ألوان أندية ألمانيا، منهم ويليام لاعب فولفسبورغ، والذي أقر بأن بعض اللاعبين "خائفون بعض الشيء" من تبعات العودة على وضعهم الصحي.

وفي الهند، يترقب مشجعون عودة البوندسليغا، الدوري الذي كان الاهتمام به ثانويا في الظروف العادية، في مقابل إقبال على متابعة الدوري الإنجليزي وتشجيع أندية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتشلسي.

وقال الطالب الجامعي في نيودلهي أمجد ريحان ابراهيم لوكالة فرانس برس "أنتظر بفارغ الصبر انطلاق البوندسليغا هذا الأسبوع. أنا متعطش لنشاط كرة القدم في ظل الإغلاق" المفروض حاليا للحد من تفشي الفيروس في الهند كما في عدد كبير من الدول.

وقال اللاعب الدولي الهندي جيجي لالبيكلوا إنه سيتابع مباريات البوندسليغا عبر القنوات المحلية.

وأوضح "كل هذا الوقت من دون كرة قدم هو أمر صعب. بالتأكيد سأشاهدها".

وفي اليابان، أعلنت شبكة "سكاي بيرفيكت" المالكة لحقوق البث، انها ستعرض مباراتين مجانا هذا الأسبوع.

- اهتمام غير مسبوق منذ عقدين -حتى في ألمانيا وأوروبا، وعلى رغم ان المشجعين سيبقون خارج المدرجات التي اعتادوا عليها، ستترافق عودة البوندسليغا مع اهتمام كبير لاسيما وأنها ستتيح للناس متابعة المباريات بعد أسابيع من احتلال أخبار فيروس كورونا للشاشات.

ويقول أدولفو باربيرو الذي يعلق على منافسات الدوري الألماني لصالح قناة "موفيستار" الإسبانية: "يمكنني أن أوكد انني لم أرَ هذا الاهتمام بالبوندسليغا منذ 20 عاماً".

وأشار الى ان الناس "عادة ما يشجعون بايرن ميونيخ، دورتموند أو حتى باير ليفركوزن، ليس أكثر"، لكنهم "يتطلعون الآن لمشاهدة مباريات لفورتونا دوسلدورف وبادربورن. هذا أمر جنوني".







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