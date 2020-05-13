الامارات | بروتوكول تمارين صارم ينتظر لاعبي الدوري الإنجليزي.. "العرقلة ممنوعة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تمارين صارم ينتظر لاعبي الدوري الإنجليزي.. "العرقلة ممنوعة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخضع لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى بروتوكول صحي صارم في حال عودتهم الى التمارين في مراكز الأندية تحضيرا لاستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" انها اطلعت على نسخة من البروتوكول الذي تم إرساله الى الأندية العشرين في البريمرليغ، ويتضمن بنودا مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية، بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.

كما أشارت الى ان البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص التدريب، مثل منع عرقلة اللاعبين لبعضهم البعض، واقتصار مجموعات التدريب على خمسة أفراد كحد أقصى، إضافة الى إجراء فحوص مرتين أسبوعيا لكشف "كوفيد-19"، وقياس درجة حرارة اللاعبين وأفراد الفرق بشكل دوري.

وأوضحت انه في حال جاءت نتيجة فحص لاعب إيجابية، سيتم عزله لسبعة أيام. في المقابل، سيطلب من اللاعبين الحضور الى مقر التدريب كل بمفرده، ولن يسمح لهم بتناول الطعام فيه.

ويوصي البروتوكول، بحسب "بي بي سي"، بالاعتناء الدقيق بالنظافة الشخصية "واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية، عدم التجمع في المناطق المشتركة (في مراكز التدريب)، بما يشمل الغرف الطبية وصالات التمارين الرياضية، من دون أن يكون ذلك (عدم التجمع) مقتصرا عليها".

وتلقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين دفعة معنوية قوية لآمالها في إكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بعدما نشرت الحكومة البريطانية "خريطة طريق" ستتيح للمنافسات الرياضية العودة من دون جمهور بعد الأول من يونيو المقبل.

وعقدت أندية الدوري الممتاز الإثنين اجتماعا للبحث في "مشروع الاستئناف" الخاص بمنافسات البريمرليغ المتوقفة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وتأمل الأندية في التمكن من العودة خلف أبواب موصدة خلال يونيو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز: "لدينا بروتوكولات تم إنشاؤها ومراجعتها، ولدينا شركة معينة ستقوم بالاختبارات الطبية"، مؤكدا أنه "لن يتم اتخاذ أي قرارات إلا بعد التحدث مع اللاعبين والمدربين ومن المقرر عقد تلك الاجتماعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأشارت شبكة "سكاي" من جهتها الى أن رابطة الدوري ستعقد اليوم اجتماعات عبر تقنية الاتصال، مع قادة الفرق والمدربين وعدد من الخبراء الطبيين.

وأوضحت ان هذه الاجتماعات سيشارك فيها ممثلون لرابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين، وستركز بالدرجة الأولى على سلامة اللاعبين لدى العودة الى التمارين تمهيدا لمعاودة منافسات الدوري في وقت لاحق.

وستأتي هذه النقاشات عشية مشاورات مقررة بين مسؤولي كرة القدم الإنكليزية ومسؤولين حكوميين، للبحث في خطط العودة الى الملاعب.

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