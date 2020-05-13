شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الدوري لن يعود.. والحرب القادمة بين الأهلي والزمالك على هذا «الكرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي، أن الدوري المصري الممتاز لن يستأنف وسيتم إلغاء نتائجه، مؤكدًا أن المباريات المتبقية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في شهر سبتمبر، بدولة محايدة.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعس «تويتر»: «في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه..مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!!».

وأضاف: «ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني أبوريدة وأحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الآن.. شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح!! سيتم تشكيل رابطة الأندية وسيكون دورها في الأعوام القادمة أهم من دور اتحاد الكرة.. ستكون من خمس أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من الـ18 نادي في الدوري!!».

وتابع: «سيتم انتخاب رئيس الرابطة بالتصويت بين الـ6 أعضاء المنتخبين من الـ18 نادي في الدوري الممتاز.. كل نادي في الدوري سيرشح شخص ليكون مندوب عنه في رابطة الأندية..».

وأكمل: «تغيير كبير في شكل إدارة الكرة المصرية في الأعوام القادمة والفيفا لن يتنازل عن أي من حقوقه في إثبات سيادته الكاملة على الاتحادات الوطنية بدأ من موافقته على اللائحة الأساسية التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية!!».

واختتم: «بالبلدي كده رئيس رابطة الأندية في السنوات القادمة سيكون بنفس أهمية رئيس اتحاد الكرة بل في رأيي أهم بكثير.. الحرب القادمة بين الزمالك والأهلي على من سيكون رئيس الاتحاد ثم من سيكون رئيس الرابطة هل ممثل الأهلي أم ممثل الزمالك أم طرف آخر!! ستكون حرب شرسة أشرس بكثير من حرب سوق اللاعبين».

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