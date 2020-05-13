بايرن يتحدى كورونا ويفتح ملعبه أمام الجماهير!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

قام نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، بإعلان فتح أبواب ملعبه أليانز أرينا ومتحف النادي ومتجره الخاص أمام الجماهير بدءاً من 16 مايو الجاري، وذلك بعد شهرين من إغلاقه بسبب انتشارفيروس كورونا حول العالم.



وبالتزامن مع عودة منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا" للدوران من جديد اعتباراً من السبت المقبل، إذ من المقرر أن يلتقي الفريق البافاري مع نظيره يونيون برلين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 26.

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وذكر بايرن ميونخ في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي "سيعيد بايرن فتح أبواب أليانز أرينا ومتحف النادي ومتجره الخاص أمام الجماهير في غير أيام المباريات اعتباراً من 16 من مايو الحالي بالتزامن مع عودة عجلة البوندسليغا للدوران من جديد".

وأضاف البيان: "يأتي قرار النادي على أن يلتزم القائمون على هذه المنشآت بكل إرشادات السلامة والأمان وتعليمات الحكومة والهيئات الصحية، حيث تأتي صحة الزائرين والعاملين في المقام الأول"، وتابع: "سيتم السماح لعدد محدود من الجماهير بزيارة الإستاد والمتحف والمتجر كل يوم، لذا برجاء شراء تذكرتك عبر الإنترنت".

وتابع البيان: "سيتم إلزام العاملين وزائري المنشآت بارتداء أقنعة الوجه الواقية طوال الوقت، ومن المقرر أن يتم السماح لعدد قليل من الزائرين بالتواجد في نفس المكان للتأكد من وجود مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل منهم، حيث تم الاتفاق على وجود شخص واحد فقط في العشرين متر مربع، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتعقيم المنشآت بصفة دورية".