الهلال السعودي يحسم مصير جيوفينكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

أعلن نادي الهلال السعودي، تمسكه بنجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، رافضة التفريط به خلال الفترة المقبلة.

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نقلت صحيفة الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال لم تفصح عن هويته، أنه لا نية لدى النادي للتفريط باللاعب، وأن اللاعب من جهته متمسّك أيضاً بالبقاء في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت حول عودة جيوفينكو 33 عاماً إلى الدوري الإيطالي.

وكان جيوفينكو انتقل إلى الهلال في يناير 2019 قادماً من تورنتو الكندي، وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالموسم الماضي.