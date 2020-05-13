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الهلال السعودي يحسم مصير جيوفينكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

أعلن نادي الهلال السعودي، تمسكه بنجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، رافضة التفريط به خلال الفترة المقبلة.

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نقلت صحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال لم تفصح عن هويته، أنه لا نية لدى النادي للتفريط باللاعب، وأن اللاعب من جهته متمسّك أيضاً بالبقاء في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت حول عودة جيوفينكو 33 عاماً إلى .

وكان جيوفينكو انتقل إلى الهلال في يناير 2019 قادماً من تورنتو الكندي، وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالموسم الماضي.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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