شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه ينشر صورة مع أحمد فتحى وحمص ويعلق : صنع فى الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسنى عبد ربه لاعب الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على فيس بوك صورة تجمعه مع الثنائى محمد حمص وأحمد فتحى لاعبا الدراويش السابقين داخل إحدى معسكرات المباريات معلقاً : "صنع فى الاسماعيلى".



حسنى عبد ربه

ويعد النادي الإسماعيلي سبباً لشهرة العديد من النجوم على رأسهم عبد ربه الذى توج بالعديد من البطولات الأفريقية مع المنتخب فضلا عن محمد حمص صاحب هدف الفراعنة فى ايطاليا بكأس العالم للقارات والذى اعتزل الساحرة المستديرة فيما يواصل أحمد فتحى رحلته مع الكرة بقميص الأهلى معلناً الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد 12 عاماً مع التألق والبطولات المحلية والافريقية مع المارد الأحمر.

من ناحية أخرى، أكد حسنى عبد ربه أن وسائل الإعلام فى الوقت الراهن على تهميش نادى الإسماعيلى، خاصة عندما تحصر الكرة فى الأهلى والزمالك وبيراميدز، وكشف حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة"، أن الإعلام لا يعلم قيمة الإسماعيلى الذى أخرج قوام منتخب مصر الذى حقق بطولات مصر الكبيرة.

وعن التقدير، قال حسنى عبد ربه، إنه لم يأخذ حقه من الإسماعيلى ولا اتحاد الكرة، مؤكدا أنه الوحيد الذى لعب 104 مباريات دولية من خارج الأهلى والزمالك، وعندما حصل على جائزة أفضل لاعب لم يحصل على كلمة شكر حتى من الإدارة، على حد قوله.

وحكى حسنى عبد ربه موقفا صعبا قائلا: يوم ما كملت 100 مباراة دولية أخويا طارق جاب قميص الـ100 من خارج النادى علشان أتصور به داخل الإسماعيلى دون أى تحرك من الإدارة.

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وعن اعتزاله، قال لاعب الإسماعيلى السابق، "أخذت قرار اعتزالى فى لحظة، لأننى وجدت أشياء كثيرة تغيرت معي، ولم أندم على هذا القرار لأنه لم يكن هناك أحد يساعدني، وتم سحب صلاحيات كثيرة منى كقائد للفريق".

وأكمل: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى كان له فضل كبير على من وقت توليه إدارة النادي، وجاء بفكره وكان يقلل عقود اللاعبين ولكن يعطيهم المبلغ المتفق عليه، وتنازلت عن 3 ملايين جنيه وحصلت على مليون ونصف، لأن كل ما يهمنى هو حب الجماهير".

وأردف: "إبراهيم عثمان كان يعتمد على فى إقناع اللاعبين بخفض عقودهم بعدما كانت عالية جدًا، ولا ياخذون أموالهم، فقلل عقودهم وأعطاهم كل المبلغ الذى تم الاتفاق عليه".

وتابع: "كنت قريبًا من مجلس الإدارة بسبب ذلك، لأننى قمت بهذا الدور مع اللاعبين، وسبب توقيع عقوبات على الإسماعيلى من قبل الاتحاد الدولى هو ضم لاعبين (عمال على بطال)".

وواصل: "بعد ذلك بدأ دورى فى النادى يُهمش، وكنت أعانى بسبب اللعب مع لاعبين صغار لا يعرفون قيمة الإسماعيلي".