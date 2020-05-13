شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستثنى اللاعبين أصحاب العقود الضعيفة من تخفيض الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على استثناء اللاعبين أصحاب العقود القليلة من قرار تخفيض العقود بسبب جائحة كورونا ، وجاء قرار مجلس الدارويش نظراً لوجود تفاوت كبير فى عقود اللاعبين الأمر الذى من شأنه أن يحدث موجة من الانقسام بين صفوف الفريق الأصفر لذا قرر المجلس تخفيض عقود اللاعبين أصحاب المبالغ المرتفعة بنسب غير موحدة وإنما طبقاً لعقد كل لاعب ، وأرسل الخماسى الأجنبى فى صفوف النادى الإسماعيلى موافقات مكتوبة على تخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، حسب الاتفاق مع إدارة الدراويش، لتقديمها للإدارة المالية بالنادى تمهيداً لإقرارها وعمل تسوية لمستحقاتهم، ونجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو و الغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جانحة كورونا التى أضرت العالم بأسره.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين .

وفى وقت سابق، وقع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إقرار موافقته على تخفيض عقده مع النادى طبقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الماضية، على خلفية الأزمة المالية التى ضربت الأندية بسبب "جائحة كورونا".

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وكان مسئولو الإسماعيلى قد أرسلوا موظف الحسابات لمقر إقامة جوميز من أجل الحصول على توقيعه على إقرار التنازل عن 40 % من قيمة راتبه .

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .