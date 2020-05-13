شكرا لقرائتكم 3 مزايا سويسرية تقرب مروان محسن من التجديد مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات التجديد لمروان محسن مهاجم فريق الأهلي قرار محسوم من جانب إدارة القلعة الحمراء بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى أكد على ضرورة بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق وأعلن فايلر أن مروان محسن لاعب هام ومؤثر في حساباته ولا غنى عنه في الفريق بعيداً عن الإتهامات والإنتقادات التى تطول اللاعب بشأن عدم تسجيل الأهداف وإهداره الفرص بشكل واضح ويُثير غضب الجماهير ، وفي هذا الشأن أوضح مصدر في الأهلي أن فايلر عدد لمسئولو الأهلي مزايا مروان محسن الفنية بشكل كبير رافضاً الإنسياق وراء الحملة التى يتعرض لها المهاجم الدولي منذ فترة طويلة على خلفية إهدار الفرص في مباريات كثيرة خاضها الأهلي محلياً وأفريقياً.

ووصف فايلر مراون محسن باللاعب المُفيد فنياً للغاية في حسابات أي مدرب ويرى أنه يُساعده على تحقيق أهدافه الفنية لذا أوصى المدرب السويسري الذي تولى تدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي بتجديد عقد اللاعب وهو ما جعل لجنة التخطيط للكرة بالنادي تستعد لبدء أولى جلسات التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله تامر النحاس خلال مايو الجاري لحسم ملف عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

على صعيد متصل ، دخل مروان محسن في "نوبة" بكاء، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً: "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

Advertisements

وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف في كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التي تحزن من أجله، مضيفًا: " شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لانه متربى في النادى وعضو من صغيرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها في مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.