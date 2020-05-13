شكرا لقرائتكم "وحشتونى".. رسالة مؤثرة من عبد الله السعيد لزملائه فى بيراميدز عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشعر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والاهلى السابق بالإشتياق الشديد لفريقه حيث نشر صورة الفريق السماوى معلقاً : "وحشتونى" ، ويتوقف النشاط الكروى فى مصر خوفاً من تفشى وباء كورونا الذى تسبب فى إسقاط العديد من الضحايا حول العالم منذ مارس الماضى ، وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة، ومع الإسماعيلي 34 هدفًا في 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا في 15 مباراة ، وفاز السعيد مع الأهلي بـ 3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقي مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين.



عبد الله السعيد

أثار عبد الله السعيد جدل شديد في الوسط الكروى ، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه اللاعب للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز فلم تنجح محاولات انهاء الازمة ولم يظهر عبد الله السعيد بالقميص الأحمر مجدداً.

من ناحية أخرى ، فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع الإدارة القانونية بالنادي، بعد تأكد الإدارة من تقلص فرصة النادي في ملف عبد الله السعيد، عقب رفض الدعوة المرفوعة من النادي في الاتحاد الدولي فيفا، وتأكيد اتحاد الكرة المصري بأن الأهلي لن يتم الحكم لصالحه لسببين.

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السبب الأول وفقاً لتأكيدات اتحاد الكرة لإدارة الأهلي هو ان عقد بيع عبد الله السعيد للأهلي السعودي تطرق انه في حالة بيع الأخير لصانع الألعاب الدولي لأي نادي مصري او فسخ العقد من طرف واحد يحصل في وقتها الأهلي على 2 مليون دولار، بينما يؤخذ على الادارة القانونية انها لم تضع أن يحصل النادي على نفس الرقم حال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وهو ما حدث بالنهاية وكان السبب الجوهري الأول في خسارة الأهلي للقضية.

السبب الثاني هو تحديد الأهلي للاتحاد الدولي فيفا كجهة وحيدة للنظر في أي نزاع قد ينشب بين الطرفيين مما يعني انه بعد تحويل الفيفا ملف القضية للاتحاد المصري أن الأخير ليست جهة اختصاص وأن الملف سيتم غلقه دون حصول الأهلي على اي مبالغ، في الوقت الذي اصبحت ادارة الأهلي ملزمه بدفع اتعاب رفع الدعوى وهي 20 ألف فرانك دون تحقيق أي إستفادة.