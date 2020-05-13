مروان محسن ينهار من البكاء على الهواء

كتب: ضياء السقا

دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في نوبة بكاء، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من قبل الجماهير، نظرا لغيابه عن التهديف، بجانب تعرضه للسخرية والتنمر.

وأجمع الجمهور، في تقرير أذاعه برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، مساء الثلاثاء، على أن مروان من أفضل المهاجمين في مصر، لكن الإصابة أبعدته عن مستواه.

وبعد انتهاء التقرير، انهمر مروان محسن في البكاء، وحاول الإعلامي سيف زاهر تهدئته وطلب الحديث معه، لإخراجه من حالته السيئة.

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وقال محسن، خلال حواره مع برنامج "ملعب أون تايم": "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وأوضح مروان: "فايلر، المدير الفني للفريق دائما يقول لي اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى".