بطولة إنكلترا: بروتوكول تمارين صارم في انتظار اللاعبين (تقارير)

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لندن (أ ف ب) - سيخضع لاعبو الدوري الإنكليزي لكرة القدم لبروتوكول صحي صارم في حال عودتهم الى التمارين في مراكز الأندية تحضيرا لاستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ليل الثلاثاء الأربعاء انها اطلعت على نسخة من البروتوكول الذي تم إرساله الى الأندية العشرين في البريمرليغ، ويتضمن بنودا مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية، بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.

كما أشارت الى ان البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص التدريب، مثل منع عرقلة اللاعبين لبعضهم البعض، واقتصار مجموعات التدريب على خمسة أفراد كحد أقصى، إضافة الى إجراء فحوص مرتين أسبوعيا لكشف "كوفيد-19"، وقياس درجة حرارة اللاعبين وأفراد الفرق بشكل دوري.

وأوضحت انه في حال جاءت نتيجة فحص لاعب إيجابية، سيتم عزله لسبعة أيام. في المقابل، سيطلب من اللاعبين الحضور الى مقر التدريب كل بمفرده، ولن يسمح لهم بتناول الطعام فيه.

ويوصي البروتوكول، بحسب "بي بي سي"، بالاعتناء الدقيق بالنظافة الشخصية "واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية، عدم التجمع في المناطق المشتركة (في مراكز التدريب)، بما يشمل الغرف الطبية وصالات التمارين الرياضية، من دون أن يكون ذلك (عدم التجمع) مقتصرا عليها".

وتلقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الاثنين دفعة معنوية قوية لآمالها في إكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بعدما نشرت الحكومة البريطانية "خريطة طريق" ستتيح للمنافسات الرياضية العودة من دون جمهور بعد الأول من حزيران/يونيو المقبل.

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وعقدت أندية الدوري الممتاز الإثنين اجتماعا للبحث في "مشروع الاستئناف" الخاص بمنافسات البريمرليغ المتوقفة منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وتأمل الأندية في التمكن من العودة خلف أبواب موصدة خلال حزيران/يونيو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز الإثنين "لدينا بروتوكولات تم إنشاؤها ومراجعتها، ولدينا شركة معينة ستقوم بالاختبارات الطبية"، مؤكدا أنه "لن يتم اتخاذ أي قرارات إلا بعد التحدث مع اللاعبين والمدربين ومن المقرر عقد تلك الاجتماعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأشارت شبكة "سكاي" من جهتها الى أن رابطة الدوري ستعقد اليوم اجتماعات عبر تقنية الاتصال، مع قادة الفرق والمدربين وعدد من الخبراء الطبيين.

وأوضحت ان هذه الاجتماعات سيشارك فيها ممثلون لرابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين، وستركز بالدرجة الأولى على سلامة اللاعبين لدى العودة الى التمارين تمهيدا لمعاودة منافسات الدوري في وقت لاحق.

وستأتي هذه النقاشات عشية مشاورات مقررة بين مسؤولي كرة القدم الإنكليزية ومسؤولين حكوميين، للبحث في خطط العودة الى الملاعب.

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