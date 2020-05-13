شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار ينعى إبراهيم نصر: ملك الكاميرا الخفية وصانع الابتسامة لكل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، على نعى الفنان إبراهيم نصر عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورته وعلق قائلا: "ملك الكاميرا الخفية، أحلى أيام، ادعو بالرحمة والمغفرة لصانع الابتسامة لكل الأجيال". وكان إبراهيم نصر قد وافته المنية بمنزله فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وشيع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.

وكان الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.

الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد فى حى شبرا بمدينة القاهرة فى عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب فى عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته فى فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره فى عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذى اعتاد تقديمه فى شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

ويمتلك الراحل إبراهيم نصر أرشيف فى عالم السينما والدراما، بعد مشاركته لمدة عقدين من الزمان فى برامج الكاميرا الخفية، منها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.

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وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار، "وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى"، متابعًا، "علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة".

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