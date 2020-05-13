أحمد عيد يستعيد ذكرياته مع أيمن حفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، ذكرياته مع أيمن حفنى لاعب القلعة البيضاء السابق والمقاولون العرب الحالى، والذي رحل عن الزمالك فى الميركاتو الصيفي الماضي إلى مصر المقاصة، بحثاً عن فرصة للمشاركة بعدما عانى من الجلوس على دكة البدلاء في نادي الزمالك، إلا أن خطأ إداريا فى فهم لائحة اتحاد الكرة بخصوص الاستبدال منعه من المشاركة حتى تمت إعارته من مصر المقاصة إلى المقاولون العرب.

ونشر أحمد عيد عبد الملك صورة مع أيمن حفني عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها: "نتمني لحظة تجمعنا بحبايبنا.. ودى سنة الحياة.. الغالى بيفضل غالي".

وتسبب وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين وكوسيلة احترازية للحد من انتشار الفيروس.

وكان أيمن حفني قد انتقل إلى المقاولون العرب في يناير الماضي على سبيل الإعارة للمشاركة في المباريات بعدما وضع على قوائم الانتظار في مصر المقاصة الذي استفذ استبدلاته قبل ضم لاعب الزمالك، إلا أن توقف الدوري لم يمنح حفني الفرصة لاستعادة مستواه.

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احمد عيد

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.