شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد من داخل العزل المنزلى: "فريق بيراميدز وحشنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر عبد الله السعيد لاعب الأهلى السسابق وبيراميدز الحالى بالاشتياق الشديد لفريقه، ونشر صورة الفريق السماوى معلقا، "وحشتونى". ويتوقف النشاط الكروى فى مصر خوفاً من تفشى وباء كورونا الذى تسبب فى إسقاط العديد من الضحايا حول العالم منذ مارس الماضى. وسجل "السعيد" مع الأهلى 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا فى 15 مباراة.

وفاز السعيد مع الأهلى بـ 3 بطولات للدورى المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

أثار عبد الله السعيد جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه اللاعب للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز فلم تنجح محاولات انهاء الازمة ولم يظهر عبد الله السعيد بالقميص الأحمر مجدداً.

من ناحية أخرى، فتح مسئولو النادى الأهلى تحقيقا مع الإدارة القانونية بالنادي، بعد تأكد الإدارة من تقلص فرصة النادى فى ملف عبد الله السعيد، عقب رفض الدعوة المرفوعة من النادى فى الاتحاد الدولى فيفا، وتأكيد اتحاد الكرة المصرى بأن الأهلى لن يتم الحكم لصالحه لسببين.

السبب الأول وفقاً لتأكيدات اتحاد الكرة لإدارة الأهلى هو ان عقد بيع عبد الله السعيد للأهلى السعودى تطرق انه فى حالة بيع الأخير لصانع الألعاب الدولى لأى نادى مصرى او فسخ العقد من طرف واحد يحصل فى وقتها الأهلى على 2 مليون دولار، بينما يؤخذ على الادارة القانونية انها لم تضع أن يحصل النادى على نفس الرقم حال فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين وهو ما حدث بالنهاية وكان السبب الجوهرى الأول فى خسارة الأهلى للقضية.

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السبب الثانى هو تحديد الأهلى للاتحاد الدولى فيفا كجهة وحيدة للنظر فى أى نزاع قد ينشب بين الطرفيين مما يعنى انه بعد تحويل الفيفا ملف القضية للاتحاد المصرى أن الأخير ليست جهة اختصاص وأن الملف سيتم غلقه دون حصول الأهلى على اى مبالغ، فى الوقت الذى اصبحت إدارة الأهلى ملزمه بدفع اتعاب رفع الدعوى وهى 20 ألف فرانك دون تحقيق أى إستفادة.

عبد الله السعيد