شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بيكهام "دجلة" يحلم بالعودة إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة بالعودة والظهور فى بيته النادى الأهلى مجددا أمام رغبة مسئولو الأحمر فى استعادته مرة أخرى فى ظل الإمكانيات التى يتمتع بها اللاعب والتى ظهرت بقوة مع فريقه الحالى وادى دجلة هذا الموسم ومن خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا التى نظمتها مصر و حصلت على لقبها نوفمبر الماضي والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو ، حيث يناقش مسئولو النادى الأهلى مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية.

وينافس بيكهام عدد آخر من المدافعين للانضمام للأهلى أبرزهم أسامة جلال نجم إنبى، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل فى ضم مدافع جديد.

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط إعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ودجلة الحالى، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد بيكهام فى الصور التالية :