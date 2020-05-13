شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب .. وحش إفريقيا إكرامي وكبير عائلة الشحات الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحش أفريقيا اكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، و أحد أساطير حراسة المرمي في مصر وإفريقيا ، ابن مدينة السويس وأحد أفراد عائلة كروية جدا جميعهم حراس مرمي، فنجله شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني، ونجله الأكبر هو الراحل احمد اكرامي حارس مرمي الأهلي والترسانة السابق، وشقيقه هو احسان الشحات حارس مرمي الزمالك الأسبق ، ويمتلك إكرامي الأب سيرة ذاتية رائعة جعلته واحداً من أهم حراس المرمى في الكرة المصرية عبر التاريخ.

انضم اكرامي لناشئى الأهلى عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول ، وكانت بداية اكرامي الرسمية غير موفقة بعدما تعرض الأهلي لخسارة أمام الاتحاد بهدف نظيف.

شارك إكرامى فى أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطم الرقم القياسى، الذى كان يحتفظ به حارس الأهلى القدير عادل هيكل الذى لعب 14 عاما متتالية، وبات إكرامى من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلى، حتي اعتزاله عام 1987 بعد أن أمضى مع الأهلى أكثر من 18 عاما، ساهم فى الفوز ببطولة الدورى 10 مرات وبطولة الكأس 5 مرات وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات وأبطال الدورى مرة واحدة.

نال إكرامى شرف تمثيل مصر فى 50 مباراة دولية وكانت أبرز نتائجه مع المنتخب الفوز بكأس فلسطين فى تونس عام 1975، والصعود إلى نهائيات دورتى الألعاب الأولمبية فى موسكو ثم لوس أنجلوس عامى 1984/1980 واعتزل إكرامى اللعب فى نهاية العام 1989.

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تولى إكرامى الإشراف على تدريب حراس المرمى بالنادى الأهلى، وكان تحت اشرافه العديد من كبار حراس المرمى فى مصر والنادى الأهلى بل وأفريقيا أمثال أحمد شوبير وعصام الحضرى وأمير عبد الحميد.

فى عام 2005 تلقى إكرامى صدمة عنيفة إثر وفاة نجله "أحمد" حارس مرمى الأهلى السابق وحارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الذى فاز ببطولة أفريقيا 1996 ببتسوانا ومثل مصر فى كأس العالم للناشئين بالقاهرة، فى ريعان شبابه ليصاب الحارس الأشهر فى تاريخ القلعة الحمراء بصدمة كبيرة.

لم يكتف إكرامى بموهبته الكروية وإنما أثبت حضوراً فى السينما المصرية بدوره الرائع فى الفيلم الكوميدى "رجل فقد عقله"، الذى شاركه فى بطولته النجوم فريد شوقى وعادل إمام وسهير رمزى وكريمة مختار، وهو من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف على الزرقانى، كما شارك إكرامى فى العديد من الأفلام الجيدة مثل فيلم "مرسى فوق ومرسى تحت" من بطولة محمود ياسين وشيرين وناهد شريف، بالإضافة إلى فيلم "يارب ولد" للمؤلف فيصل ندا والمخرج عمر عبد العزيز وشاركه فى البطولة النجوم سمير غانم وفريد شوقى وأحمد راتب ودلال عبدالعزيز وكريمة مختار وإسعاد يونس، كما شارك إكرامى مع نجاح الموجى ومظهر أبو النجا وأمين الهنيدى فى فيلم "إحنا بتوع الإسعاف" للمخرج صلاح كريم.