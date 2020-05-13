شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مغالاة الإسماعيلي في صفقة بيع باهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو النادي الأهلي المغالاة من جانب إدارة الإسماعيلي في ملف بيع باهر المحمدي نجم دفاع الدراويش، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز، في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط ليوقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً بداية من الموسم المقبل ، واستقر مسئولو الأهلي على صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي حال استمرار إدارة الإسماعيلي في نهجها تجاه بيع باهر المحمدي، خاصة وأن السويسري رينيه فايلر أكد للإدارة أن هدفه الأول هو التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، مؤكداً أنه في حالة عدم النجاح في ضمه، فلن يكون مضطراً لتدعيم الدفاع.

ويضع الأهلي العديد من البدائل الأخرى لتدعيم خط دفاعه منهم رجب بكار لاعب بيراميدز، وأحمد بيكهام مساك وادي دجلة وأسامة جلال نجم انبي، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل في ضم مدافع جديد.