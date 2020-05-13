شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك فى استفتاء ”الخليج 365” واختار أفضل لاعب وسط مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير، من أجل التصويت وأختيار أفضل لاعب وسط ملعب مصري يلعب في الدوري المحلي خلال الفترة الحالية، وتقلصت المنافسة بين 3 أسماء نظرًا لكونهم الأعلى سعرًا وسط باقى زملائهم فى نفس المركز، وإنهم من القوام الأساسى لمنتخب مصر الأول، حيث سينحصر التصويت على أفضل لاعب وسط فى مصر بين عمرو السولية لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب الزمالك، ونبيل دونجا لاعب بيراميدز، ومن المقرر أن يستمر التصويت لعدة أيام قبل الإعلان عن نتيجته من أجل منح الجماهير فرصة حقيقية للمشاركة فى ابداء أرائهم.

ويعتلي ثنائي الأهلي والزمالك عمرو السولية وطارق حامد صدارة اللاعبين الأغلى بمركز وسط الملعب المدافع الذي يعد أقوى وأهم المراكز التي تشهد صعوبة كبيرة في إيجاد مواهب بها بشكل لافت للنظر.

وبالرغم من توافر المركز في كافة الأندية التي تشارك ببطولة الدوري المصري الممتاز إلا أن أرقام وأسعار اللاعبين تكشف عدم وجود مواهب كثر في هذا المركز تحديداً خاصة في ظل انحصار المنافسة على 3 لاعبين بقيم سوقية كبيرة والباقي بأسعار منخفضة للغاية وهو ما ينعكس على أدائهم داخل الملعب بشكل كبير، خاصة أن القيم السوقية تقوم في الأساس على أداء اللاعبين الفني في الملاعب.

ويتساوى عمرو السولية وطارق حامد في القيمة التسويقية بواقع 1.2 مليون يورو فيما يأتي في المركز الثالث عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز الذي تتوقف قيمته التسويقية عن 950 ألف يورو.

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وجاءت أسعار اللاعبين الأغلى بمركز وسط الملعب كالتالي..

عمرو السولية: الأهلي (1.2 مليون يورو)



طارق حامد: الزمالك (1.2 مليون يورو)



نبيل عماد دونجا: بيراميدز (950 ألف يورو)