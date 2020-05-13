ميدو يتحدث عن.. إلغاء الدوري.. منافس أبو ريدة "القوي".. وحرب مختلفة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة عن رأيه في استكمال بطولة الدوري المصري، والمرشح القوي الذي يتم تحضيره لمنافسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، بالإضافة للحديث عن حرب مختلفة مقبلة بين الأهلي والزمالك.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه، مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!!".

وعن منافس أبوريدة "القوي" قال مدرب الزمالك السابق: "ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني أبوريدة وأحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الآن.. شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح!! سيتم تشكيل رابطة الأندية وسيكون دورها في الأعوام القادمة أهم من دور اتحاد الكرة.. ستكون من خمس أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من الـ ١٨ نادي في الدوري!!".

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وتابع: "سيتم انتخاب رئيس الرابطة بالتصويت بين الـ ٦ أعضاء المنتخبين من الـ ١٨ نادي في الدوري الممتاز.. كل نادي في الدوري سيرشح شخص ليكون مندوب عنه في رابطة الأندية".

وواصل: "تغيير كبير في شكل إدارة الكرة المصرية في الأعوام القادمة والفيفا لن يتنازل عن أي من حقوقه في إثبات سيادته الكاملة على الاتحادات الوطنية بدأ من موافقته على اللائحة الأساسية التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية!!".

وأتم: "بالبلدي كده رئيس رابطة الأندية في السنوات القادمة سيكون بنفس أهمية رئيس اتحاد الكرة بل في رأيي اهم بكثير..الحرب القادمة بين الزمالك والأهلي على من سيكون رئيس الاتحاد ثم من سيكون رئيس الرابطة هل ممثل الأهلي أم ممثل الزمالك أم طرف اخر!! ستكون حرب شرسة أشرس بكثير من حرب سوق اللاعبين".