عقود زمان 10.. جعفر: وقعت للإسماعيلي مقابل 25 ألف جنيه.. ومكافأة الفوز 20 ألفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

يلا كورة خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

خميس جعفر لاعب الجيل الذهبي للإسماعيلي هو بطل الحلقة العاشرة من سلسلة عقود زمان الذي يقدمها الخليج 365.

يتحدث جعفر عن الفترة التي قضاها بين جدران النادي وكان ضمن الفريق الذي استطاع تحقيق لقب الدوري موسم2001-2002، بعدما قدم من فرق الكروم.

يتذكر أنه انضم للاسماعيلي قبل انطلاقة الموسم قادما من نادي الكروم مقابل 275 ألف جنيه ووقع مع النادي الإسماعيلي عقد 3 مواسم مقابل 75 ألف جنيه.

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وتابع:" بعد الفوز مع الإسماعيلي ببطولة الدوري العام تم تعديل عقدي إلي 120 ألف جنيه وذلك بعد عام 2002".

واوضح، أنه شارك في 25 مباراة من اصل 26 مباراة من بطولة الدوري العام التي حصل عليها الإسماعيلي وكان ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بعد عماد النحاس الذي شارك في 26 مباراة من اصل 26 مباراة.

وبحسب روايته فقد حصل خميس جعفر على مكافأة قدرها 20 ألف جنيه بعد الفوز مع الإسماعيلي ببطولة الدوري العام.

يتذكر جيدا خميس جعفر العديد من المباريات خلال هذا الموسم لعل من أهمها مباريات الإسماعيلي أمام الأهلي والزمالك وبلدية المحلة.