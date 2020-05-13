عمرو وردة: الناس هنا لقبوني بمارادونا اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عمرو وردة، المحترف المصري بصفوف نادي لاريسا اليوناني، إن رئيس نادي لاريسا اليوناني تحدث معه، وأبلغه بقرار رحيله عن الفريق، مضيفًا أنه سيعود إلى باوك بعد 3 أسابيع، وأن قرار رحيله سببه أن نادي لاريسا ونظيره باوك يكرهان بعضهما.

وتابع وردة، في حوار خاص عبر "لايف يلا كورة" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الناس هنا يلقبونني بمارادونا اليونان، وأنا أقدم أداء جيد وهناك حديث لعودتي للمنتخب، وعقدي مع باوك ينتهي في ديسمبر والنادي يرغب في التجديد لي".

وأضاف: "لا أستاهل هذه المعاملة من الناس، وأوجه لهم رسالة بأن يتركوني في حالي، لكي ألعب كرتي وأحقق هدفي بالعودة إلى المنتخب".

وكان نادي لاريسا اليوناني أعلن رحيل وردة، المعار من فريق باوك اليوناني، فيما أصدر النادي بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، أكد فيه تعليمات من رئيس النادي برحيل وردة ولاعب آخر من الفريق؛ لأسباب تأديبية "خطيرة".