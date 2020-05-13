رياضة | تفاصيل اتفاق برشلونة ولاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اتفاق برشلونة ولاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة من للتعاقد مع الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة توصل لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، على توقيع عقد لمدة 4 سنوات براتب سنوى يتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو بخلاف المكافآت والحوافز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتبقى اتفاق برشلونة مع إدارة إنتر ميلان على صفقة مارتينيز الذي ينتهي عقد في صيف عام 2023.