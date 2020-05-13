رياضة | برشلونة يتوجه لرباعي دفاع الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتوجه لرباعي دفاع الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل نادي برشلونة الإسباني بين 4 لاعبين في قلب الدفاع من الدوري الايطالي للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن أن برشلونة وضع عينه على ثنائي يوفنتوس دانييل روجاني وماتيس دي ليخت ومدافع إنتر ميلان السلوفاكي ميلان سكرينيار وماتيو دي تشيليو لاعب ميلان.

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وأشارت إلى أن تقدم جيرارد بيكيه في العمر وتراجع أداء الثنائي الفريق كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي دفع برشلونة إلى التوجه لمدافعي الدوري الإيطالي.