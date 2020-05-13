اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يتوجه لرباعي دفاع الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يتوجه لرباعي دفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل نادي برشلونة الإسباني بين 4 لاعبين في قلب الدفاع من الدوري الايطالي للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن أن برشلونة وضع عينه على ثنائي يوفنتوس دانييل روجاني وماتيس دي ليخت ومدافع إنتر ميلان السلوفاكي ميلان سكرينيار وماتيو دي تشيليو لاعب ميلان.

Advertisements

 

وأشارت إلى أن تقدم جيرارد بيكيه في العمر وتراجع أداء الثنائي الفريق كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي دفع برشلونة إلى التوجه لمدافعي الدوري الإيطالي.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا