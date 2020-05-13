رياضة | يوفنتوس يرفض عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي عرض برشلونة الإسباني لضم الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أن برشلونة استفسر عن إمكانية شراء النجم الهولندي وكان رد يوفنتوس حازماً بأن دي ليخت غير مطروح للبيع.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس قامت بعرض مدافع آخر في الفريق وهو دانييلي روجاني ولكن يبدو أن برشلونة غير مهتم به.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة يحاول التعاقد مع مدافع على مستوى عالٍ وأنه قام بوضع عدة بدائل مثل دي ليخت وخاليدو كوليبالي ودايوت أوباميكانو ودييجو كارلوس ولويز فيليبي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة البلوجرانا حاولت التعاقد في الصيف الماضي مع دي ليخت عندما كان في صفوف آياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينجح يوفنتوس في الحصول على خدماته.