رياضة | جدل حول طرد عمرو وردة من لاريسا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدل حول طرد عمرو وردة من لاريسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لاريسا اليوناني الاستغناء عن خدمات لاعبه المصري عمرو وردة بسبب مخالفات تأديبية خطيرة على حد وصف رئيس النادي.

أكد النادي اليوناني في بيان رسمي: "مالك النادي اتخذ قراراً بطرد المعارين من باوك وأولمبياكوس الثنائي عمرو وردة، وجياناس ماسوراس، وأن السبب وراء ذلك ارتكاب كلا اللاعبين لمخالفات تأدييبة خطيرة دون الكشف عن طبيعتها".

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وقال النادي في بيانه: "بقرار شخصي من رئيس لاريسا، ألكسيس كوجياس، أنهينا عقود المعارين عمرو وردة من باوك، وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة".

في المقابل رد عمرو وردة أنه ضحية خلاف رئيس نادي لاريسا مع رئيس باوك وهذا ما كشفه في الجلسة التي جمعت بينهما قبل إنهاء إعارته بشكل رسمي.